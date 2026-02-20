Morto industriale Ubaldo Corsini, portò nel mondo i biscotti dell’Amiata

Maremma in lutto per la scomparsa di Ubaldo Corsini, presidente di Corsini Bakery Dolci e Biscotti, la storica azienda dolciaria con sede a Castel del Piano, sul Monte Amiata, da dove esportava nel mondo. Corsini aveva 88 anni.

Già presidente di Confindustria Grosseto tra il 1993 e il 1997, l’azienda era stata fondata dal padre Corrado e dalla madre Solidea nel 1921 come piccolo forno di famiglia. Ubaldo ne aveva ereditato la passione da bambino, fino ad assumerne la gestione e renderla – dagli anni ’80 – importante realtà industriale senza perdere i valori dell’artigianalità e degli ingredienti locali, con ricette tramandate di generazione in generazione e prodotti distribuiti in Italia e all’estero. Oggi la gestione di Corsini Biscotti è affidata ai figli Corrado, Andrea, Roberto e Gianluca. I funerali di Ubaldo Corsini saranno celebrati sabato 21 febbraio alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe, a Castel del Piano. Ci sarà lutto cittadino.