BONGOMAN by JAKA ( 35TH ANNIVERSARY) – 20th February 2026 – Lovers- New Roots- News from Italy- Dub- Rubadub-
Reggae Radio Show on air since 1991 with JAKA at the control –
CONTACT: [email protected]
VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 14.00/15.00/
FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 2 PM / 3 PM
JOHNNY OSBOURNE – WE NAH LEAVE
FRANKIE PAUL – RAGGAMUFFIN SOLDIER
NESTA – WORTHWILE
KELISSA -I DON’T EVEN KNOW
MORTIMER- LIGHTNING
KARBON – JAMAICA
OBF % CHARLIE P – SIXTEEN TONS OF
PAOLO BALDINI & EMPRESS SATIVA – BOOM
PROTOJE & DAMIAN MARLEY . AT WE FEET
SKT & ALBOROSIE . BRIXTON TOWN
FILTRO TIEZZO IL GENERALE – FIRENZE CARTOLINA
BRUSCO & INNA CANTINA – ANIMA
VICEROYS – LOVE IS THE KEY
BLACK UHURU – YOUTHS OF EGLINGTON
TWINKLE BROTHERS – ONE HEAD
TWINKLE BROTHERS – SINCE I THREW THE COMB AWAY
BIGA RANX – AUBEPINES