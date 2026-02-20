    BONGOMAN by JAKA ( 35TH ANNIVERSARY) – 20th February 2026 – Lovers- New Roots- News from Italy- Dub- Rubadub-

    0
    Screenshot
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    BONGOMAN by JAKA ( 35TH ANNIVERSARY) – 20th February 2026 - Lovers- New Roots- News from Italy- Dub- Rubadub-
    Loading
    /

    BONGOMAN by JAKA ( 35TH ANNIVERSARY) – 20th February 2026 – Lovers- New Roots- News from Italy- Dub- Rubadub-

    Reggae Radio Show on air since 1991 with JAKA at the control –

    CONTACT: [email protected]

    VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 14.00/15.00/

    FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 2 PM / 3 PM

    JOHNNY OSBOURNE – WE NAH LEAVE

    FRANKIE PAUL – RAGGAMUFFIN SOLDIER

    NESTA – WORTHWILE

    KELISSA -I DON’T EVEN KNOW

    MORTIMER- LIGHTNING

    KARBON – JAMAICA

    OBF % CHARLIE P – SIXTEEN TONS OF

    PAOLO BALDINI & EMPRESS SATIVA – BOOM

    PROTOJE & DAMIAN MARLEY . AT WE FEET

    SKT & ALBOROSIE . BRIXTON TOWN

    FILTRO TIEZZO IL GENERALE – FIRENZE CARTOLINA

    BRUSCO & INNA CANTINA – ANIMA

    VICEROYS – LOVE IS THE KEY

    BLACK UHURU – YOUTHS OF EGLINGTON

    TWINKLE BROTHERS – ONE HEAD

    TWINKLE BROTHERS – SINCE I THREW THE COMB AWAY

    BIGA RANX – AUBEPINES