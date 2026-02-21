www.controradio.it Parterre, Libertà Entertainment: “Dal Comune tante inesattezze prive di fondamento” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:51 Share Share Link Embed

“Rimaniamo stupiti ed esterrefatti che un’amministrazione possa dichiarare tante inesattezze prive di fondamento. Basta leggersi i documenti agli atti per poter ricostruire quanto successo: per chiarezza di tutti e per l’interesse della città. A detta dell’amministrazione il progetto vincitore del bando è stato stravolto dalla Libertà Entertainment. È falso. Noi abbiamo presentato un progetto di ben 63 pagine con vari elaborati e rendering e non l’abbiamo mai modificato. Ed è stato sempre il progetto con cui eravamo pronti a firmare in qualsiasi momento la concessione”. È quanto si sottolinea da Libertà Entertainment in replica all’assessore Dario Danti riguardo la revoca della concessione per la riqualificazione del Parterre alla Libertà Entertainment.

NELL’AUDIO L’INTERVISTA CON L’AVV GIOVANNI FITTANTE