www.controradio.it Sesto F.no, domenica l’asseblea Ecoló-Europa Verde per le primarie di coalizione del centro sinistra Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:56 Share Share Link Embed

L’ assemblea pubblica si svolgerà alla Casa del Popolo di Colonnata domenica 22 febbraio alle 21.

L’intervento del presidente della Regione Giani e dell’ex sindaco Falchi, rispettivamente Pd e Sinistra Italiana, indicano ai sestesi che la scelta migliore per loro è far fare il sindaco a Damiano Sforzi”, ma “Ecoló-Ev chiede alla coalizione, formata da Pd, Sinistra italiana, e PerSesto, di utilizzare le primarie per individuare una candidatura nuova che rispecchi una visione ecologista, femminista, di sinistra”.

Appuntamento alle 21 alla Casa del Popolo di Colonnata per una riunione pubblica.

NELL’AUDIO BEATRICE CORSI, Ecolò- assessora ambiente Comune Sesto