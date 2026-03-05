Controradio Streaming
Gio 5 Mar 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaLegambiente Toscana: nuovo incendio nel Parco della Piana, è il 18esimo
ToscanaCronaca

Legambiente Toscana: nuovo incendio nel Parco della Piana, è il 18esimo

By Domenico Guarino
Parco della Piana

“Nuovo incendio nel Parco della Piana, che ha distrutto il capanno del Chiurlo durante la nottata di lunedì 2 marzo. Si tratta del 18/o incendio, avvenuto dal giugno dello scorso anno, e della quarta struttura di osservazione avifaunistica che va in fumo”.

La notizia è stata diffusa da  Legambiente Toscana che esprime “profonda preoccupazione per questa serie di attacchi incendiari con danni inestimabili arrecati alla flora e fauna locale”. “Si tratta di un’escalation di attacchi incendiari nel parco della piana, a cerchi concentrici intorno all’importante area protetta ‘Podere la Querciola’ gestita dal circolo Cias Legambiente Sesto Fiorentino. Per questo motivo, lo scorso 22 ottobre 2025 il presidente di Legambiente Toscana, Fausto Ferruzza, e il presidente di Cias Legambiente Sesto Fiorentino, Stefano Mattii, hanno sporto formale denuncia verso ignoti, presso il comando del gruppo carabinieri forestale di Firenze, alle Cascine”.

Siamo profondamente turbati e preoccupati perché, dopo la denuncia formale di ottobre 2025, il parco della Piana, nei pressi della Querciola, nel comune di Sesto Fiorentino, ha subito altri quattro attacchi incendiari”, dichiarano Ferruzza, e Mattii. “Sono a questo punto 18 in tutto, dal giugno scorso. Crediamo sia lecito attendersi un’attività di deterrenza, sorveglianza e prevenzione più efficace”.

Articolo precedente
Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: il TAR dà ragione al Comune, stop alla concessione a Pegaso
Articolo successivo
Sollicciano: condizioni detenzione ‘inumane’, il caso finisce alla Corte Costituzionale

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31353Cronaca18895Politica4235Cultura & Spettacolo3848Diritti2647Sanità2543

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI