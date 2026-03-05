Legambiente Toscana: nuovo incendio nel Parco della Piana, è il 18esimo

“Nuovo incendio nel Parco della Piana, che ha distrutto il capanno del Chiurlo durante la nottata di lunedì 2 marzo. Si tratta del 18/o incendio, avvenuto dal giugno dello scorso anno, e della quarta struttura di osservazione avifaunistica che va in fumo”.

La notizia è stata diffusa da Legambiente Toscana che esprime “profonda preoccupazione per questa serie di attacchi incendiari con danni inestimabili arrecati alla flora e fauna locale”. “Si tratta di un’escalation di attacchi incendiari nel parco della piana, a cerchi concentrici intorno all’importante area protetta ‘Podere la Querciola’ gestita dal circolo Cias Legambiente Sesto Fiorentino. Per questo motivo, lo scorso 22 ottobre 2025 il presidente di Legambiente Toscana, Fausto Ferruzza, e il presidente di Cias Legambiente Sesto Fiorentino, Stefano Mattii, hanno sporto formale denuncia verso ignoti, presso il comando del gruppo carabinieri forestale di Firenze, alle Cascine”.

Siamo profondamente turbati e preoccupati perché, dopo la denuncia formale di ottobre 2025, il parco della Piana, nei pressi della Querciola, nel comune di Sesto Fiorentino, ha subito altri quattro attacchi incendiari”, dichiarano Ferruzza, e Mattii. “Sono a questo punto 18 in tutto, dal giugno scorso. Crediamo sia lecito attendersi un’attività di deterrenza, sorveglianza e prevenzione più efficace”.