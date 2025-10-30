www.controradio.it Il Parco della Piana brucia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:19:19 Share Share Link Embed

Sono quindici gli incendi che hanno colpito la fragilissima area degli Stagni della Piana Fiorentina e Pratese da giugno a oggi. Una escalation di episodi a cerchi concentrici intorno al Podere la Querciola, area protetta gestita dal Circolo Legambiente Sesto Fiorentino. Ammonta a oltre 20 ettari la superficie percorsa dal fuoco, tre i capanni di monitoraggio e controllo dell’avifauna andati completamente distrutti e i danni arrecati alla flora e alla fauna locale. Per questo motivo il Presidente di Legambiente Toscana e il Presidente di Legambiente Sesto Fiorentino hanno sporto formale denuncia verso ignoti, presso il Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze.

Questa mattina Raffaele Palumbo si trova con i suoi ospiti in diretta proprio dal Podere la Querciola, con Stefano Mattii, Presidente di Legambiente Sesto, Beatrice Corsi Assessore all’ambiente del Comune di Sesto Fiorentino.