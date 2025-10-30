www.controradio.it Da Prato l'osservatorio su crisi aziendali e approcci culturali Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:14:16 Share Share Link Embed

Partito da Prato il tour nazionale di presentazione dell’osservatorio “Distretto Vedute” che analizza i modi in cui il lavoro e la sua mancanza hanno plasmato i diversi territori del Paese.

La rivista SenzaFiltro ha presentato ieri in collaborazione con il Centro pecci, in anteprima nazionale, l’Osservatorio 2025 “Distretto Vedute. Crisi d’impresa e debiti sul territorio”. Un’indagine che analizza sul piano antropologico, umano e sociale le criticità dei distretti che per decenni hanno caratterizzato l’economia italiana: cosa resta quando quei modelli d’impresa e di rete falliscono? Cosa resta sulla città e sulle persone?

In diretta Giorgio Bernardini che ha seguito per noi l’evento.

Interviste a Stefania Zolotti, direttrice della rivista Senza Filtro, l’antropologo e presidente della Fondazione Metastasio Massimo Bressan e Luca Toscano, Sudd Cobas