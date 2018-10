Firenze: 68enne arrestato per possesso droga, marijuana e pistola

Gli agenti, appostati in zona, lo hanno sorpreso mentre, dopo essere entrato e uscito dal garage, cedeva alcune dosi di cocaina a un acquirente, un 39enne che è stato segnalato alla prefettura come assuntore.

Nel corso delle perquisizioni nel garage e nell’auto del 68enne, sono stati sequestrati complessivamente 62 grami di marijuana e 37 di cocaina. perquisizioni condotte anche con le unità cinofile della polizia. Verifiche in corso per risalire alla provenienza della pistola

L’uomo, originario di Roma, è stato arrestato ieri in via Carlo D’Angiò a Firenze. Era già noto alle forze dell’ordine per reati dello stesso tipo. Nascondeva nel suo garage cocaina e marijuana. Oltre a questo anche una pistola semiautomatica corredata di munizioni. L’operazione è stata condotta dai poliziotti del commissariato di Rifredi con l’ausilio della squadra antidroga della polizia municipale.