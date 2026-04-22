Tramvia: “Ponte da Verrazzano sarà demolito?” SPC chiede chiarezza

Sul ponte da Verrazzano a Firenze “chiediamo alla giunta di depositare tutta la documentazione in commissione urbanistica e mobilità in seduta congiunta e di convocare sedute pubbliche nei Quartieri 2 e 3 prima di qualsiasi scelta ulteriore.

“In città circola voce che dai cantieri si dia già per probabile l’ipotesi di demolizione del ponte da Verrazzano. La cittadinanza di Gavinana, Bellariva, San Niccolò, Campo di Marte e San Salvi ha diritto di sapere e di contare”. È quanto afferma il capogruppo di Spc Dmitrij Palagi spiegando di aver fatto un accesso agli atti sul tema.

“Dalla lettura dei documenti – sottolinea Palagi in una nota – emergono due elementi che nel dibattito pubblico non sono stati ancora discussi. Il 6 marzo il Comune ha approvato una perizia di variante da 240.567 euro per la bonifica da ordigni bellici sulla linea 3.2.1, da cui emerge che la stessa era ‘imprevista ma non imprevedibile’.

È il il Comune stesso a riconoscere che un quarto di milione di euro di spesa pubblica si sarebbe potuto evitare con un’istruttoria adeguata nella fase progettuale? Per noi il tema è politico e chiediamo quali misure organizzative la Giunta abbia chiesto perché altre ‘omissioni’ analoghe non si ripresentino nelle fasi ancora da completare, e chi risponda sul piano delle responsabilità”. Inoltre, osserva Palagi, “il progetto esecutivo degli interventi strutturali sul Verrazzano non è stato depositato da diciassette mesi”.