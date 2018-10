Primarie Pd, Di Giorgi: “Sosterrò Fabiani”

“L’appuntamento di domenica per scegliere il nuovo segretario regionale è fondamentale per rilanciare il Partito democratico in Toscana. Le parole d’ordine sono: inclusione e discontinuità”. Lo dichiara la deputata Pd Rosa Maria Di Giorgi.

“Inclusione di quei mondi che ci hanno abbandonato – sottolinea Di Giorgi – e che invece ci avevano sempre dato fiducia sostenendoci nella nostra azione politica e di governo. Discontinuità rispetto a metodi e a modalità di gestione che troppo spesso non hanno favorito le relazioni interne. Basta con il modello di ‘pensiero unico’ che ha investito il Pd e ha allontanato tanti militanti e iscritti”.

Per l’esponente Pd, “al contrario è necessario un partito in cui tutti abbiano diritto di cittadinanza e la libertà di esprimere la propria opinione. Questo è il modello di partito proposto dal candidato Valerio Fabiani, che sosterrò convintamente. Un partito che dà spazio a tutti, che si rivolge a tutte le classi sociali, nessuna esclusa, a partire dalle più deboli e che vuole far crescere il Paese attraverso la formazione e l’innovazione”.

“Un partito che non spreca energie nel cercare il nemico al suo interno – conclude Di Giorgi – ma che invece continua ad essere presidio democratico contro populismi e nazionalismi rappresentati dal governo gialloverde”