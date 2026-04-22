Giani, ‘con Salvini chiariamo tempi e impegni sulle infrastrutture’

“La partita delle infrastrutture in Toscana è molto ampia e quindi sarà un bel momento per poter chiarire le disponibilità di risorse, i tempi da porci reciprocamente negli impegni di ciascuno degli enti, quindi sarà una bella occasione”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a proposito della presenza stamani a Firenze e nel pomeriggio a Prato del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

In mattinata Giani e Salvini effettueranno un sopralluogo al cantiere della nuova stazione Av sotterranea di Firenze: “Sarà molto importante il fatto che i lavori possano continuare con regolarità e sotto questo aspetto è importante la sensibilità del ministro”, ha detto il governatore, a margine della presentazione di un bando per contributi alle edicole. “E’ la prima volta nella storia che Firenze si trova ad avere un sottopasso di quelle dimensioni – ha aggiunto – e con quelle caratteristiche, e onestamente il tutto è avvenuto senza disturbi in superficie”.

Giani ha sottolineato che c’è in ballo anche la realizzazione della tramvia per Campi Bisenzio. “La Regione – ha detto – aveva dato un segnale importante, dal governo si è messo qualcosa per il finanziamento. Ancora il bando non è stato pubblicato, però noi stiamo predisponendo l’incarico per la progettazione, di cui ci siamo fatti carico noi, e conseguentemente quella fra Prato e Campi Bisenzio sarà realizzata. Per il passaggio verso Campi Bisenzio della cosiddetta linea 4, sotto questo aspetto so che si sta procedendo con regolarità per quanto riguarda l’elaborazione e la progettazione, e poi la realizzazione, dell’opera”.