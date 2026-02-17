Controradio Streaming
ToscanaCronacaFirenze, 26enne trovato morto in casa: indagini dei carabinieri in corso
ToscanaCronaca

Firenze, 26enne trovato morto in casa: indagini dei carabinieri in corso

By Raffaele Palumbo

Il corpo del giovane è stato scoperto questa mattina dai familiari in un appartamento nel centro della città; esclusa al momento la mano di terzi, ma disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Un 26enne è stato trovato senza vita questa mattina all’interno della sua abitazione nel centro di Firenze. A scoprire il corpo sono stati i familiari che, preoccupati per il mancato contatto, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Firenze 1 e il 118, che ha constatato il decesso del giovane. Le prime verifiche non hanno rilevato segni di effrazione o violenza esterna, portando a escludere al momento l’intervento di terzi. Tuttavia, i militari dell’Arma hanno avviato indagini per ricostruire le ultime ore della vittima e accertare le dinamiche esatte del decesso. Il corpo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia per determinare le cause della morte. La zona è stata circoscritta per i rilievi tecnici della Scientifica, mentre proseguono gli accertamenti su cellulari e testimonianze. I familiari, sotto shock, collaborano con le forze dell’ordine. L’episodio si inserisce in un contesto di controlli crescenti sulla sicurezza domestica in città, con le autorità attente a escludere ipotesi criminali. Ulteriori aggiornamenti attendono i risultati medico-legali.

