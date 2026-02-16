Controradio Streaming
Lun 16 Feb 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaFirenze, Calcio in costume: domani la 'Partita dell'Assedio'
ToscanaCronacaCultura

Firenze, Calcio in costume: domani la ‘Partita dell’Assedio’

By Domenico Guarino
Calcio Storico partita
Foto Controradio

Torna domani in piazza Santa Croce, a Firenze, la ‘Partita dell’Assedio’: l’iniziativa ricorda la storica gara giocata dai fiorentini, il 17 febbraio 1530, durante l’assedio delle truppe dell’imperatore Carlo V che per mesi tennero in scacco la città.

La partita fu organizzata in scherno ai nemici, per dimostrare quanto lo spirito di Firenze fosse irriducibile.

Il corteo della Repubblica fiorentina partirà alle ore 13.45 dal Palagio di Parte Guelfa e arriverà alle 14 in piazza della Signoria con il Gonfalone della città di Firenze: alle 14.30 è previsto il saluto del corteo in piazza Santa Maria Novella per i 150 anni della Fratellanza Militare con contestuale consegna del Palio realizzato dagli studenti. Alle 15.15 il corteo sarà alla basilica di Santa Croce per la cerimonia di benedizione. La partita avrà inizio alle ore 16. L’evento è a ingresso libero.

“Domani – ha affermato l’assessora alle Tradizioni popolari Letizia Perini – ci ritroveremo a rievocare questa storica partita ricordando la grande voglia dei fiorentini di sbeffeggiare le truppe di Carlo V e Clemente VII. Però credo sia bello legare questa parte del nostro Dna con quella del volontariato: questa è la città dove è nata la Misericordia e tantissime altre attività di volontariato di vario genere. Penso anche ai quattro Colori, che ogni anno lavorano molto non solo per preparare la partite del calcio storico ma anche per dare aiuto alle persone che hanno più bisogno nei loro Quartieri, e all’associazione 50minuti”.

Per Michele Pierguidi, presidente del Calcio storico fiorentino, “la Partita dell’Assedio è diventata, grazie al Comune di Firenze che la organizza, un punto di riferimento per tutte le manifestazioni storiche cittadine”.

Articolo precedente
GIORDANIA – QUANDO LA STORIA PASSA PER IL DESERTO

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31271Cronaca18833Politica4220Cultura & Spettacolo3847Diritti2645Sanità2539

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI