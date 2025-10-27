Controradio Streaming
Lun 27 Ott 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaStadio, Perini: "ritardi primo lotto saranno recuperati"
ToscanaCronacaUrbanistica

Stadio, Perini: “ritardi primo lotto saranno recuperati”

By Domenico Guarino
Stadi franchi assessora Letizia perini

E ‘ quanto ha dichiarato l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini rispondendo ad un question time di Massimo Sabatini (lista Schmidt) sullo stadio Artemio Franchi

“La data di ultimazione dei lavori con tutta la copertura rimane il 2029, questo anche perché quello che ha fatto ritardare alcune lavorazioni sono cose che, una volta sapute, non verranno ripetute nel secondo lotto quindi potremo anticipare i tempi. E ‘ quanto ha dichiarato l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini rispondendo ad un question time di Massimo Sabatini (lista Schmidt) sullo stadio Artemio Franchi

“Le risorse non sono Pnrr ma sono Pnc, non hanno la scadenza del Pnrr ma hanno una scadenza più lontana” ha aggiunto Perini.  Riguardo alla fine dei lavori per la curva Fiesole, a Sabatini Perini ha risposto spiegando che “leggerà la data esatta” il “giorno in cui verrà pubblicato con determina. Ancora oggi sono a ultimare questo tipo di documento. Siamo i primi a essere dispiaciuti per la mancata realizzazione della curva Fiesole per il centenario”.

“Gli incontri e i continui aggiornamenti tra Fiorentina e sindaca Funaro ci sono sempre stati e continueranno – ha aggiunto -. Non siamo qui a fare la caccia all’uomo ma c’è da mettersi a lavorare e cercare in tutti i modi di concentrarsi sui lavori affinché possano andare nel migliore dei modi. Siamo a fare una valutazione affinché si possa rimandare la chiusura
della piscina” che si trova dentro lo stadio.

Articolo precedente
Spari contro il quadro elettrico della casa dei genitori di Ziello (Lega)
Articolo successivo
‘Funaro non più garante’: centrodestra presenta mozione sfiducia contro sindaca

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30837Cronaca18470Politica4135Cultura & Spettacolo3827Diritti2604Sanità2528

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI