Lun 27 Ott 2025
Prato: si costituisce responsabile accoltellamento via Pagli

By Domenico Guarino
Carabinieri prato

Si tratta di un  gestore di ristoranti. il ferito, di origine nordafricana, è ancora  in pericolo di vita

E’ stato individuato l’autore della “feroce aggressione” avvenuta ieri mattina presto, tra le 5,30 e le 5,40, a Prato, tra via Medaglie D’Oro e via Pagli dove è stato rinvenuto gravemente ferito un uomo, verosimilmente di nazionalità nordafricana ma non ancor identificato, tuttora ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita, all’ospedale pratese: ha subito un trauma cranico.

Agli inquirenti si è presentato spontaneamente un cinquantenne italiano, gestore di quattro attività di ristorazione nel centro pratese. Lo rende noto la procura di Prato. Il cinquantenne, originario di Napoli e residente nel Pistoiese, è stato interrogato dalla procura di Prato  e, si spiega, ha confessato “le proprie responsabilità in ordine all’aggressione. Le sue dichiarazioni sono al vaglio”.

La procura, che conduce le indagini insieme ai carabinieri, ha disposto più perquisizioni domiciliari nell’ abitazione e in uno dei locali gestiti dall’ indagato, che, si spiega, “hanno consentito di rinvenire le scarpe con evidenti tracce ematiche, verosimilmente indossate dal soggetto che si è assunto la responsabilità del delitto. Pertanto, si è proceduto al sequestro delle stesse”. A seguito dell’aggressione ieri la procura ha avviato indagini per tentato omicidio.

