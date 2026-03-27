www.controradio.it Lotta alle mafie, Giani: “Fondamentale scambio informazioni e lavoro congiunto” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

Toscana permeabile alle infiltrazioni mafiose, con alcuni fattori di vulnerabilità. Ma dotata di anticorpi nella società e nelle istituzioni. Un’economia non osservata (tra sommersa e illegale) che vale oltre 14 miliardi di euro, pari al 10,3% del Pil regionale. E un’evasione Irpef a quota 2,4 miliardi. Sono le principali immagini che scatta l’ultimo Rapporto Irpet su illegalità e criminalità organizzata nell’economia della Toscana.