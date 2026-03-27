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Lotta alle mafie, Giani: “Fondamentale scambio informazioni e lavoro congiunto”

By Sandra Salvato
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Lotta alle mafie, Giani: “Fondamentale scambio informazioni e lavoro congiunto”
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Toscana permeabile alle infiltrazioni mafiose, con alcuni fattori di vulnerabilità. Ma dotata di anticorpi nella società e nelle istituzioni. Un’economia non osservata (tra sommersa e illegale) che vale oltre 14 miliardi di euro, pari al 10,3% del Pil regionale. E un’evasione Irpef a quota 2,4 miliardi. Sono le principali immagini che scatta l’ultimo Rapporto Irpet su illegalità e criminalità organizzata nell’economia della Toscana.

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