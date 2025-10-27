Controradio Streaming
ToscanaCronacaSpari contro il quadro elettrico della casa dei genitori di Ziello (Lega)
Cronaca

Spari contro il quadro elettrico della casa dei genitori di Ziello (Lega)

By Redazione

Colpi di arma da fuoco contro il quadro elettrico della casa dei genitori del deputato della Lega Edoardo Ziello, a Pisa. Come riporta il quotidiano La Repubblica è lo stesso politico a renderlo noto sui social precisando che “qualcuno ha deciso che la mia famiglia non dovesse più avere l’elettricità a casa attraverso la manomissione dei cavi della fornitura energetica con l’impiego di uno o più colpi di arma da fuoco , secondo quanto mi è stato riferito dai tecnici che hanno prontamente ripristinato l’infrastruttura dopo diverse ore di sospensione».

Sul caso, e sulla possibilità che si tratti di un atto intimidatorio, stanno indagando polizia e Digos. “Se qualcuno pensa di potermi fermare per le mie idee politiche – prosegue Ziello – ha capito proprio male. Sempre avanti».

