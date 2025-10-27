Pistoia basket, aperto conto per aiutare famiglia autista ucciso

Un conto corrente per effettuare donazioni in favore dei familiari di Raffaele Marianella, l’autista ucciso nell’agguato al bus dei tifosi del Pistoia basket che stavano rientrando a casa dalla trasferta di Rieti domenica 19 ottobre. A comunicarlo è la stessa società biancorossa in una nota. Le donazioni serviranno a contribuire alle spese legali che la famiglia Marianella dovrà sostenere nei prossimi mesi.

Il codice Iban è IT85J3608105138236864636884, ‘Insieme per Raffaele’ la causale del bonifico. Il club pistoiese fa sapere inoltre che devolverà una parte dell’incasso del prossimo match casalingo, previsto per domenica 2 novembre alle 20,45 contro la Flats Service Fortitudo Bologna, e invita i tifosi biancorossi, così come gli sponsor e tutti i club di basket di Serie A, A2 e B, che hanno espresso la propria solidarietà, a partecipare alle donazioni.

Alla partita in programma domenica prossima, su invito della società, saranno presenti i familiari dell’autista, il patron della Sebastiani Rieti Roberto Pietropaoli e il presidente Joseph David, che ha deciso di tornare a Pistoia per esprimere personalmente “la sua solidarietà alle vittime di un atto criminale”, così la società in una nota.