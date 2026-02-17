Controradio Streaming
ToscanaCronacaFirenze, crolla sottotetto condominio in via Alderotti: ferite due passanti
ToscanaCronaca

Firenze, crolla sottotetto condominio in via Alderotti: ferite due passanti

By Raffaele Palumbo

Porzione di intonaco piomba sul marciapiede alle 8:15, colpite donne di 40 e 65 anni. La 40enne in codice giallo al pronto soccorso, l’altra verde; Vigili del Fuoco in azione.

Momenti di paura questa mattina in via Taddeo Alderotti a Firenze dove una porzione di sottotetto di un condominio di tre piani è crollata sul marciapiede intorno alle 8:15, ferendo due donne di 40 e 65 anni che transitavano in quel momento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del comando centrale di Firenze, che hanno messo in sicurezza l’area e l’edificio evitando ulteriori rischi, insieme al 118 per i soccorsi e alla Polizia Municipale per deviare il traffico e i pedoni. La 40enne è stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti, mentre la 65enne, valutata in codice verde, non ha necessitato di ricovero.Le cause del cedimento non sono ancora chiare e sono in corso verifiche strutturali sull’immobile, con possibile coinvolgimento dei tecnici comunali per un sopralluogo. Nessun residente è rimasto coinvolto, ma l’episodio riaccende l’attenzione sulla manutenzione degli edifici storici fiorentini, spesso soggetti a degrado idrogeologico e vibrazioni urbane. Le autorità raccomandano prudenza ai pedoni e annunciano indagini approfondite.

