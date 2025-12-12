Torregalli: da settembre i lavori per nuovo pronto soccorso, 50 ml di investimento

50 milioni di euro per nuovo pronto soccorso ospedale Torregalli, pronto entro 2029. Lavori partiranno entro settembre, 40 milioni per i primi due lotti

I lavori per il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di San Giovanni di Dio a Torregalli (Firenze) partiranno entro settembre 2026 e saranno completati per dicembre 2029 per un costo complessivo di circa 50 milioni, di cui 40 già stanziati, risorse interamente regionali. Ad annunciarlo oggi il governatore della Toscana Eugenio Giani e l’assessora al diritto alla salute, Monia Monni. “Un progetto che abbiamo dovuto costruire passo per passo – le parole del presidente – che dai primi 10 milioni come era stato ipotizzato, vede oggi partire la gara con una prospettiva di 40 milioni” di euro, per i primi due lotti, ma che “richiederà un’implementazione che ci porterà a 50 milioni di costo complessivo”.

Coperture, sottolinea, “che ho dovuto rigenerare per tre volte con variazioni di bilancio, l’ultima approvata la settimana scorsa in giunta con risorse puramente regionali”. Anche per questo, ha concluso, “posso annoverare tra i successi di questa giunta il risultato di un Torregalli che a tre anni dalla partenza dei lavori potrà essere inaugurato e rappresenta forse l’intervento di maggiore significato nel contesto dei prossimi anni sull’edilizia ospedaliera”.

I lavori, ha spiegato l’assessore Monni, partiranno entro settembre del prossimo anno, per concludersi a fine 2029. Il termine per presentare le offerte scade a febbraio 2026, l’aggiudicazione è per giugno. “Vedremo finalmente un pronto soccorso moderno e funzionante. lavori sono organizzati in tre lotti, noi abbiamo finanziato i primi due, la costruzione dell’involucro per un importo di 32,7 milioni e la rifinitura e l’attrezzatura del piano interrato, dove ci sono i servizi, gli spogliatoi e tutto ciò che serve a far vivere una struttura sanitaria” per 8,7 milioni. Al primo piano si troveranno le terapie subintensive, la terapia intensiva, le sale operatorie; per questo lotto la copertura è ancora parziale. Previsti spazi separati tra bassa e alta intensità”.

“E’ un intervento funzionale, molto moderno e avanzato anche tecnologicamente, che dialogherà con le strutture di sanità territoriale che stiamo cominciando a realizzare con tempi molto stretti, perché i pronti soccorso vanno migliorati, certamente, ma vanno anche decongestionati”. A Torregalli Sono anche previsti ulteriori parcheggi, in modo da rendere adeguata la struttura anche da un punto di vista logistic