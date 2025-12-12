www.controradio.it Sciopero CGIL: 100mila in piazza a Firenze con Landini Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:42 Share Share Link Embed

Centomila partecipanti alla manifestazione di Firenze, con un’astensione dal lavoro intorno al 70% sul territorio. Landini ‘Le piazze si sono riempite e le fabbriche svuotate’. ASCOLTA L’INTERVISTA IN PODCAST

Centomila partecipanti alla manifestazione di Firenze, con un’astensione dal lavoro intorno al 70% sul territorio: questi i numeri dichiarati dal palco della manifestazione della Cgil nel capoluogo toscano, a cui partecipa anche il segretario generale Maurizio Landini. “Le piazze si sono riempite, le fabbriche si sono svuotate”, ha detto Landini dal palco di piazza del Carmine, iniziando il comizio conclusivo della manifestazione.

“La precarietà non è un problema dei giovani, non giriamoci attorno: se vogliamo combattere e contrastare la precarietà, sono quelli che non sono precari che, innanzitutto, si devono battere e scioperare per cancellare la precarietà. Questa è la solidarietà, questo è il sindacato”ha affermato Landini, segretario generale della Cgil, nel comizio che conclude la manifestazione di Firenze.

“Quando ho lavorato – ha ricordato -, io la precarietà non l’ho conosciuta. E vorrei che fosse chiaro, non è merito mio, eh, io non avevo fatto niente, ero andato semplicemente a lavorare. Ma mi sono trovato dei diritti, perché quelli prima di me che quei diritti lì non ce ne avevano, si erano battuti per ottenerli, non per loro, ma per tutti”. Quindi, ha concluso Landini, “tre mesi dopo che ero assunto come apprendista, ho potuto operare e partecipare a una manifestazione senza essere licenziato. Non m’hanno fatto prove del carrello”.

