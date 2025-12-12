Controradio Streaming
Ven 12 Dic 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaSciopero CGIL: 100mila in piazza a Firenze con Landini
ToscanaCronacaDirittiLavoro

Sciopero CGIL: 100mila in piazza a Firenze con Landini

By Domenico Guarino
Sciopero CGIL Landini
Logo Controradio
www.controradio.it
Sciopero CGIL: 100mila in piazza a Firenze con Landini
Loading
/

Centomila partecipanti alla manifestazione di Firenze, con un’astensione dal lavoro intorno al 70% sul territorio. Landini ‘Le piazze si sono riempite e le fabbriche svuotate’. ASCOLTA L’INTERVISTA IN PODCAST

Landini

Centomila partecipanti alla manifestazione di Firenze, con un’astensione dal lavoro intorno al 70% sul territorio: questi i numeri dichiarati dal palco della manifestazione della Cgil nel capoluogo toscano, a cui partecipa anche il segretario generale Maurizio Landini. “Le piazze si sono riempite, le fabbriche si sono svuotate”, ha detto Landini dal palco di piazza del Carmine, iniziando il comizio conclusivo della manifestazione.

“La precarietà non è un problema dei giovani, non giriamoci attorno: se vogliamo combattere e contrastare la precarietà, sono quelli che non sono precari che, innanzitutto, si devono battere e scioperare per cancellare la precarietà. Questa è la solidarietà, questo è il sindacato”ha affermato  Landini, segretario generale della Cgil, nel comizio che conclude la manifestazione di Firenze.

“Quando ho lavorato – ha ricordato -, io la precarietà non l’ho conosciuta. E vorrei che fosse chiaro, non è merito mio, eh, io non avevo fatto niente, ero andato semplicemente a lavorare. Ma mi sono trovato dei diritti, perché quelli prima di me che quei diritti lì non ce ne avevano, si erano battuti per ottenerli, non per loro, ma per tutti”. Quindi, ha concluso Landini, “tre mesi dopo che ero assunto come apprendista, ho potuto operare e partecipare a una manifestazione senza essere licenziato. Non m’hanno fatto prove del carrello”.

LA DIRETTA DI RAFFAELE PALUMBO DAL CORTEO QUI

LO SPECIALE SERALE DI VOCI RACCOLTE DALLA MANIFESTAZIONE

Articolo precedente
Traffico, a Gavinana la navetta di Natale con iniziativa di Comune di Firenze e At
Articolo successivo
Torregalli: da settembre i lavori per nuovo pronto soccorso, 50 ml di investimento

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana31042Cronaca18628Politica4179Cultura & Spettacolo3838Diritti2622Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI