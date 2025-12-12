Traffico, a Gavinana la navetta di Natale con iniziativa di Comune di Firenze e At

Lasciare l’auto nel parcheggio in viale Europa, a Firenze, e arrivare a Gavinana in navetta. È la nuova opportunità per il periodo natalizio chiesta dal Comune ad Autolinee Toscane per agevolare l’accesso alle zone interessate dai cantieri della tramvia: sia il parcheggio che la navetta sono completamente gratuiti.

Il servizio sarà disponibile dal 13 dicembre al 6 gennaio nei fine settimana e nelle giornate del 24 dicembre e del 6 gennaio: sarà effettuato da due mezzi da otto metri, con frequenza ogni 20 minuti nella fascia oraria 10-19 nelle giornate del 13, 14, 20, 21, 24, 27, 28 dicembre e 3, 4 e 6 gennaio. La navetta partirà dal parcheggio P2 in viale Europa, effettuerà tutte le fermate lungo l’itinerario e arriverà fino a piazza Gualfredotto dove transiterà per proseguire in direzione del parcheggio.

Queste sono le fermate intermedie: Olanda Francia, Gran Bretagna Kiev, Gran Bretagna Kyoto, Gran Bretagna Erbosa, Datini Federico D’Antiochia, Datini Ser Lapo Mazzei, Datini Gualfredotto, Gualfredotto, Datini Traversari, Datini Erbosa, Gran Bretagna D’Angiò, Gran Bretagna Lame, Gran Bretagna Portogallo, piazza Francia, Olanda Europa, Danimarca, Di Ripoli Spagna, Rodolico.

“Anche questa iniziativa si inserisce nel percorso già avviato per incentivare la mobilità pubblica nel periodo natalizio e sostenere le attività commerciali” sottolineano l’assessore alla mobilità, viabilità e tramvia Andrea Giorgio e l’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, che nei giorni scorsi insieme alla presidente del Quartiere 3 Serena Pierini hanno incontrato i rappresentanti dei negozi della zona.

“Dopo il prolungamento dell’orario dei bussini in centro, con questa navetta ci rivolgiamo alle zone di Gavinana e viale Europa, interessate dai cantieri della tramvia – aggiungono Giorgio e Vicini -. Il parcheggio offre numerosi posti sempre disponibili e con il nuovo collegamento diventa ancora più funzionale. Rinnoviamo l’appello ai fiorentini: usate l’auto il meno possibile, non solo per raggiungere il centro, ma anche per muovervi nelle aree dei cantieri come viale Giannotti e viale Europa, e sostenete le attività nelle aree interessate dai lavori raggiungendole con i mezzi pubblici e facendovi acquisti”.