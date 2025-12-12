Giani: ‘con questa manovra è difficile garantire i servizi’

‘Ancora una volta mortificati pensionati e lavoratori’: lo ha detto il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, oggi in piazza con la CGIL nel giorno dello sciopero generale indetto dal sindacato. a Firenze

“Questa finanziaria tocca drasticamente le possibilità” per Comuni e Regioni “di offrire servizi ai cittadini e alla popolazione. Inoltre, nuovamente, non dà risposte sul piano della necessità di risorse per la sanità pubblica di cui tutti ci lamentiamo, pronto soccorso, liste d’attesa. Ma senza risorse come si fa?”. Lo dichiara il presidente della Toscana Eugenio Giani partecipando al corteo a Firenze in occasione dello sciopero generale della Cgil.

Poi, continua il governatore Giani , “c’è una impostazione per quanto riguarda imposte e tasse, sull’aspetto fiscale che privilegia i grandi patrimoni e mortifica ancora pensionati e persone con basso reddito, all’opposto di quello che cerchiamo di fare con le politiche della Regione“. Perciò, conclude Giani, “questa opportunità offerta dalla Cgil di mobilitarsi contro la finanziaria è quanto mai giusta e arriva nel momento opportuno”.