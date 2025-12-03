www.controradio.it Giani, 'bilancio Toscana entro il 18, senza aumentare tasse' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Il bilancio della Regione Toscana per il 2026 “è un bilancio molto impegnativo perché è un bilancio di 12,9 miliardi su cui non grava alcun aumento di tasse”. Lo ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione, spiegando che l’approvazione della manovra in Consiglio regionale potrebbe arrivare fra il 17 e il 18 dicembre, e che l’addizionale regionale Irpef innalzata anni fa “non viene toccata, rimane inalterata: io dico sempre che, se il Governo arriva a sciogliere il nodo dei dispositivi medici, noi arriveremo a diminuirla”.