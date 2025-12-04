www.controradio.it Maggio Musicale Fiorentino in sciopero Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:58 Share Share Link Embed

Maggio Musicale Fiorentino in sciopero

Le Rsa del Maggio Musicale Fiorentino Slc Cgil, Fistel Cisl, UilCom, Fiaals Cisal rendono noto che, nelle Assemblee del personale, è stata deliberata all’unanimità la proclamazione dello sciopero per oggi 4 dicembre 2025. “Pur avendo atteso fino all’ultimo un segnale positivo dall’attuale Dirigenza e dalla Sovrintendenza della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, ad oggi non si sono registrati sviluppi utili alla soluzione delle criticità”.

Ne parliamo con Nicola Lisanti Maggio Musicale Uilcom