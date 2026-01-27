    “Salvatore Ottolenghi. Inventore della polizia scientifica” – L’intervista all’autore Roberto Riccardi

    "Salvatore Ottolenghi. Inventore della polizia scientifica" - L'intervista all'autore Roberto Riccardi
    Martedì 27 gennaio alle 18 alla Biblioteca delle Oblate – Sala Storica Dino Campana
    Via dell’Oriuolo, 24 a Firenze, L’Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS, grazie al contributo del Comune di Firenze e della Fondazione CR Firenze – in collaborazione con la Biblioteca delle Oblate e Tram di Firenze S.p.A., presenta il primo appuntamento in occasione della Giornata della Memoria della Rassegna Identities – Leggere il Contemporaneo.
    “Salvatore Ottolenghi. Inventore della Polizia Scientifica”, di Roberto Riccardi.
    Giuntina
    Introducono Daniel Vogelmann e Stefania Costa
    L’autore dialoga con Domenico De Martino
    Letture e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi