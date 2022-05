Fiorentina Women’s vince e conquista la salvezza

Dopo la conquista del quinto scudetto della Juventus e della prima qualificazione alla Women’s Champions League della Roma, arriva il penultimo verdetto della Serie A femminile 21/22: la Fiorentina è aritmeticamente salva grazie ai tre punti conquistati in casa del Pomigliano; le campane invece si giocheranno tutto negli ultimi 90′ della stagione contro il Napoli, reduce dal successo per 3-1 sull’Empoli.

Si conclude con un 4-4 la sfida tra le retrocesse Verona e Lazio all’ora di pranzo. Non giocherà in Serie B, in virtù dei risultati di oggi, la Fiorentina di Patrizia Panico, che batte 1-0 il Pomigliano e guadagna la salvezza aritmetica. Allo stadio “Ugo Gobbato” le viola sbloccano la gara dopo quattro minuti: doppia finta di Boquete, Cetinja respinge ma Sabatino non sbaglia sulla ribattuta. Una partita dai significati opposti per le squadre in campo: la Fiorentina festeggia la permanenza in A dopo la sua stagione più complicata, mentre le Pantere dovranno giocarsi il tutto per tutto con il Napoli nell’ultimo turno.

E proprio il Napoli, con il successo in esterna contro l’Empoli, si guadagna la chance di mantenere la categoria. Una prova di carattere quella delle azzurre contro le toscane di Ulderici: sotto al 10′ con Tamborini, trovano la forza di reagire e ribaltare il punteggio alla fine del primo tempo. Al 45′ Jaimes approfitta di un errore di Knol e a porta vuota firma l’1-1, nel recupero Goldoni si gira bene in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo e in mezzo alla mischia porta le compagne sul 2-1. Nella ripresa le campane insistono e al 73′ calano il tris con Pinna, precisa di testa nel finalizzare il cross di Jaimes. Sconfitta indolore per l’Empoli già salvo, vittoria importantissima per il Napoli, che si giocherà un’intera stagione nel prossimo weekend. Goldoni e compagne, che ora hanno un punto di svantaggio in classifica rispetto al Pomigliano, dovranno però centrare i tre punti per evitare la retrocessione, perché lo scontro diretto dell’andata se l’era aggiudicato 2-1 la squadra di Panico.

Grande soddisfazione per la Fiorentina che rimane nella massima divisione