Fiorentina Women’s vince Supercoppa battendo Juve

La Spezia, con un gol di Ilaria Mauro, al 23′ della ripresa, la Fiorentina Women’s batte la Juventus e si aggiudica la Supercoppa femminile.

Allo stadio Alberto Picco, della della città ligure, la sfida è terminata 1 a 0 per le ragazze della Fiorentina, allenate da Antonio Cincotta, dopo una partita vivace e dove non sono mancate le occasioni per entrambe le squadre di portare a casa la coppa.

La Juventus attacca fiduciosa e con energia nel primo tempo, ma la Viola reagisce con contrattacchi molto pericolosi ed infatti, già al 9′, sfiorano il vantaggio con un tiro dalla distanza della Clelland che lambisce l’incrocio dei pali.

Nel primo tempo arriva anche l’occasione più importante della partita per la Juventus, quando di testa la Girelli, colpisce un cross della Bonansea, che arriva dalla tre quarti, scavalcando la Ohrstrom, ma andando a colpire la traversa della porta Viola.

Nella ripresa sono ancora le ragazze bianconere di Rita Guarino a tenere in mano il gioco, ed al 9′ la Ohrstrom si salva con i piedi sul tiro della Girelli, ma è la Fiorentina che, con una ripartenza letale, va a segnare il gol dell’uno a zero che vale il trofeo.

Per la Fiorentina Women è la prima Supercoppa, dopo aver perso lo stesso trofeo in finale lo scorso anno, battuta dal Brescia.

Ma ora un importante appuntamento internazionale attende le ragazze della Fiorentina Women’s, dopo il successo contro le danesi del Fortuna infatti, per gli ottavi di finale di UEFA Women’s Champions League, per le Viola adesso ci sarà da affrontare il Chelsea.

La sfida verrà disputata in due partite, quella di andata il 17 Ottobre 2018 ore 20:35 (ora italiana), presso lo Stadio Kingsmeadow, Londra, UK, e poi il 31 Ottobre 2018 ore 19:30 (ora italiana), presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Per questo importante evento internazionale, che tra l’altro avviene nella notte di Halloween, le ragazze della Viola meritano il supporto della città intera, cerchiamo di battere il record di presenze, per una partita della Fiorentina Women’s al Franchi, che è attualmente fermo a 13.000 persone, portandone sugli spalti almeno 14.000.

Forza Fiorentina Women’s!!!