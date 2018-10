Versilia, 27enne muore investita da treno

La donna è morta investita dal treno intercity 662, Livorno-La Spezia, poco dopo la stazione di Pietrasanta (Lucca). Il medico del 118 al suo arrivo non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

L’incidente è successo intorno alle 7.00. Per consentire i rilievi dell’autorità giudiziaria la linea Pisa-La Spezia è rimasta bloccata in Versilia in entrambi i sensi per circa 2 ore e Trenitalia ha istituito un servizio sostitutivo di bus navetta tra Viareggio e Forte dei Marmi. Intorno alle 9 è stato riattivato uno dei binari. Pesanti ritardi per tutti i convogli sia a lunga percorrenza sia per i regionali.

La vittima è una donna di origini nigeriane, 27 anni, ospite di un centro di Carrara

(Massa Carrara), Stando alla ricostruzione della polizia ferroviaria, che conduce le indagini, intorno alle 7.00 la 27enne è scesa da un treno regionale proveniente da Carrara e ha attraversato i binari senza accorgersi dell’arrivo del treno intercity 662 che

viaggiava a circa 160 km/h.

Intanto Trenitalia conferma che alle 10.30 la circolazione era ripresa su entrambi i binari. L’incidente ha comportato comunque ritardi da 30 a 150 minuti per 16 treni, sia ad Alta

velocità sia regionali, e la parziale cancellazione di 8 convogli regionali.