Pisa: imprenditore scomparso da un mese

Salvatore Mannino, imprenditore di 52 anni di Lajatico (Pisa), titolare di una cooperativa di servizi a Fucecchio (Firenze), è apparentemente svanito nel nulla dal 19 settembre.

E’ stata la moglie a formalizzare la denuncia di scomparsa dell’imprenditore il giorno seguente ai carabinieri, La notizia è stata riportata oggi da La Nazione. A preoccupare moglie e figli di Mannino, c’è soprattutto un biglietto lasciato a casa con due sequenze numeriche che se trasformate in lettere alfabetiche riporta la frase “Perdonami, scusa”. Della vicenda si è occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto? ma le poche segnalazioni arrivate sono risultate prive di fondamento.

Nessuna spiegazione nemmeno su quei 10.300 euro in contanti ritrovati nella sua borsa da lavoro di cui non si conosce la provenienza. I carabinieri stanno monitorando

anche i conti correnti personali e familiari di Mannino e per ora non c’è nulla di anomalo. L’uomo è uscito di casa la mattina del 19 settembre per accompagnare i figli a scuola e lasciando a casa il suo telefono cellulare. Con sé avrebbe avuto, secondo quanto riferito dalla famiglia, solo i documenti personali e pochi soldi.