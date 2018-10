Firenze: 291 veicoli rubati recuperati in 10 mesi

In 93 casi i proprietari sono andati direttamente sul luogo del ritrovamento ed hanno ripreso il proprio mezzo mentre gli altri 198 sono stati trasferiti depositeria.

Sono 291 i veicoli rubati recuperati dalla polizia municipale di Firenze in meno di dieci

mesi. In 93 casi i proprietari sono andati direttamente sul luogo del ritrovamento ed hanno ripreso il proprio mezzo mentre gli altri 198 sono stati trasferiti depositeria. La maggior

parte sono stati già riconsegnati e solo 21 veicoli (4 auto, 9 moto, 8 ciclomotori) aspettano ancora di essere ritirati. In media, quindi, ogni giorno le pattuglie della municipale ritrovato un mezzo rubato.

Proprio l’altro ieri pomeriggio è stato restituito uno scooter praticamente nuovo: rubato lo scorso 23 settembre è stato trovato da una pattuglia due settimane in via della Robbia. Alla

riconsegna erano presenti l’assessore Federico Gianassi ed il comandante della municipale Alessandro Casale. Tra i mezzi ancora in deposito c’è anche l’auto di un turista francese

rubata a luglio in piazza D’Azeglio. Dopo essere stata rimossa da via degli Alfani, perché in sosta vietata, si scoprì che il proprietario ne aveva denunciato il furto alla stazione dei

carabinieri degli Uffizi senza però lasciare i suoi recapiti telefonici o di posta elettronica.

Nell’auto, però, gli agenti avevano trovato alcuni documenti che facevano presupporre che il proprietario fosse residente a Marsiglia ed alla fine un ispettore, utilizzando il suo account personale su facebook, era poi riuscito a rintracciare il figlio del proprietario. Giorni

dopo è arrivata negli uffici della municipale una lettera con la quale si informava che la compagnia assicurativa aveva liquidato il danno da furto. Da quel momento, nonostante la polizia municipale abbia inviato alla compagnia una nuova autorizzazione

al ritiro dalla Francia non si sono avute più notizie.