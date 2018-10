Barga: 3mila in corteo contro pirogassificatore KME

Un corteo lungo quasi un chilometro con la presenza di oltre 3mila persone, che con striscioni, bandiere e tante magliette bianche (simbolo del no all’inceneritore) ha sfilato in Garfagnana per dire no alla realizzazione di un pirogassificatore alla Kme di Fornaci di Barga (Lucca).

In corteo uomini, donne e bambini, ma anche sindaci e rappresentanti delle istituzioni locali. La manifestazione è organizzata dal movimento La Libellula, per dire no al progetto

utilizzando un gassificatore che dovrebbe bruciare pulper di cartiera. Un impianto che dovrebbe essere realizzato proprio allo stabilimento di Fornaci di Barga (Lucca) dove la

popolazione ha però oggi espresso un chiaro dissenso a questa ipotesi.

Il progetto di rilancio dello stabilimento di Kme a Fornaci di Barga poggia sulle economie garantite dall’attivazione di forni elettrici (che si possono accendere e spegnere secondo le necessità ottimizzando i costi). I forni sarebbero alimentati con 100mila Mw di energia ricavata gassificando 100mila tonnellate annue di scarti delle cartiere, per il cui conferimento le aziende pagherebbero Kme.

Le emissioni in area, secondo quanto dichiarato dall’azienda, rimarrebbero sotto la soglia autorizzata, e l’obiettivo è aumentare la produzione di rame fino a 85mila tonnellate rispetto alle 48mila del 2016 e alle 60mila previste quest’anno.

Comune e comitati ribadiscono il no. « Una valle come la nostra — sostengono — non può sopportare un impianto del genere e il passaggio di 12 o pèù tir al giorno per il trasporto del pulper. La Valle del Serchio non può essere trasformata in un polo industriale dello smaltimento dei rifiuti».