Controradio News ore 7.25 – 9 maggio 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – E’ proseguito da sabato notte lo sciame sismico nel Fiorentino: due di magnitudo 2.2 e 2.3 sono state registrate una dietro l’altra alle 5:44 con epicentro sempre nel comune di Impruneta, a una profondità la prima di 8 km, la seconda di 10. Un’altra, di magnitudo 2, è stata registrata alle 6.22 sempre nel comune di Impruneta, a una profondità di 10 km. Sempre stamani altre quattro scosse di magnitudo superiore a 2, la più forte di 2.7, sono state registrate tra i comuni di Impruneta e San Casciano tra le 4:42 e le 5:22. Dalla mezzanotte fino alle 6.40 invece sono state 22 quelle inferiori a magnitudo 2, per lo più con epicentro Impruneta, ma anche a San Casciano.

Controradio news – Cinque feriti in un incidente stradale vicino a Lucca, a San Pietro a Vico, dove verso le 18 di ieri pomeriggio c’è stato uno scontro frontale fra due auto e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare gli occupanti, rimasti intrappolati all’interno. Poi sono stati presi in carico dal 118 che inviato sul posto cinque ambulanze e li ha fatti portare all’ospedale San Luca.

Controradio news – Un giovane di 27 anni, originario della Toscana, è stato aggredito e accoltellato da due coetanei sabato notte mentre camminava in corso Buenos Aires a Milano, ed è stato portato al Policlinico in gravi condizioni. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. I due aggressori sono fuggiti.

Un 26enne è stato ferito con un’arma da taglio al torace nei pressi di un discopub all’Osmannoro a Sesto Fiorentino . Trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Careggi, ha riportato venti giorni di prognosi. Indagini dei carabinieri della Stazione di Sesto e del nucleo operativo della Compagnia di Signa.

Controradio news – La polizia ha arrestato quattro uomini sabato notte a Firenze dopo che avevano minacciato e picchiato per rapinarlo un 27enne che si era fermato a un distributore di sigarette. E’ successo in via di Novoli verso le 3.30 e gli agenti hanno bloccato a poca distanza, in viale della Toscana, quattro uomini di età compresa fra i 24 e i 40 anni, arrestati e condotti nel carcere di Sollicciano.

Controradio news – Si è avventato contro due scooter in sosta e li fa cadere danneggiandoli. Così la notte scorsa a Firenze, in via Palazzuolo, vicino a una discoteca, i carabinieri hanno arrestato un 25enne ubriaco, per il danneggiamento aggravato dei veicoli e anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Controradio news – Dopo la conquista del quinto scudetto della Juventus e della prima qualificazione alla Women’s Champions League della Roma, arriva il penultimo verdetto della Serie A femminile 21/22: la Fiorentina è aritmeticamente salva grazie ai tre punti conquistati in casa del Pomigliano.