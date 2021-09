Erriquez, una targa in ricordo del cantante della Bandabardò al Tuscany Hall di Firenze. Presentazione alla presenza della famiglia e della band. Evento aperto al pubblico

Il Tuscany Hall di Firenze dedica una targa in ricordo di Enrico “Erriquez” Greppi, voce e anima della Bandabardò, scomparso prematuramente lo scorso febbraio. L’opera sarà svelata venerdì primo ottobre alle ore 15.00 nel corso di una breve cerimonia a cui parteciperanno la famiglia dell’artista, i musicisti della Bandabardò, colleghi e amici. L’evento si svolgerà all’interno del teatro – disponibili 600 posti – ed è aperto al pubblico. Per partecipare occorre inviare una email di prenotazione a comunicazioni@tuscanyhall.it oppure per WhatsApp al 334.6035780, indicando nome e cognome e ritirare l’invito presso la biglietteria del teatro dalle ore 14.

Si accede con Green Pass.





Erriquez. Enrico Greppi, cantante e chitarrista della Bandabardo' è scomparso lo scorso 14 febbraio. La sua ultima apparizione pubblica come ospite speciale è proprio al Rock Contest di Controradio che lo aveva visto giovanissimo esordiente nel 1988 Ricordiamo che da questo anno il Rock Contest avrà un premio intitolato a Enrico Greppi.

“Ho avuto modo di conoscere Enrico Greppi, credo sia un valore enorme per la nostra Toscana, che dobbiamo trasmettere ai giovani”, dichiara Iacopo Melio primo firmatario in merito all’istituzione del premio specifico. “Era la persona più buona del mondo, descriveva un mondo fatto di pace e tolleranza dove i cattivi non possono avere spazio. La cultura e l’arte possono essere una valvola importante di sfogo di creatività e di sostegno. Quando ho pensato a questa mozione, ingenuamente ho pensato che naturalmente ci fosse unanimità. Sulla tolleranza e la fratellanza non ci possiamo dividere e ricordo che in quest’Aula era stato proposto di far studiare a scuola i libri di Oriana Fallaci”.