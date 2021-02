É morto Enrico Greppi, l’Erriquez della Bandabardò

Nella mattina di domenica 14 febbraio è stata confermata la morte di Enrico Greppi, in arte Erriquez, cantante e chitarrista della Bandabardo’. La sua ultima apparizione pubblica come ospite speciale proprio al Rock Contest di Controradio che lo aveva visto giovanissimo esordiente nel 1988.

Francesco Barbaro, il manager dell’artista che lo accompagnava fin dagli esordi, ha annunciato che Erriquez è morto questa mattina nella sua abitazione di Fiesole. Le informazioni sul suo stato di salute erano state trattate con grande riservatezza ma risulta che stesse affrontando da lungo tempo una non meglio specificata malattia.

Il cantante era nato a Firenze nel 1960 e si era presto trasferito con la famiglia a Bruxelles. Tornato a Firenze, negli anni dell’università inizia a perseguire la carriera musicale e viene aiutato da Gianni Maroccolo dei Litfiba nella produzione del disco del suo primo gruppo, i Vidia, vincitori dell’edizione 1988 del Rock Contest di Controradio. Dopo la separazione della band nasce con Finaz, Orla e Nuto, il nucleo della Bandabardo‘, gruppo folk rock in cui è autore, cantante e chitarrista. La Bandabardo’ riesce prima ad affermarsi in Toscana con un nutrito pubblico di appassionati e, presto diventati un vero fenomeno nazionale, e grazie al successo intergenerazionale continua ad esibirsi per lungo tempo.

Erriquez è sempre stato molto vicino a Controradio che ha sempre seguito tutto il suo percorso artistico, partecipando a molte delle manifestazioni organizzate dalla nostra emittente, anche ultimamente, intervenendo come ospite dal vivo nella seconda puntata del più recente Rock Contest (la manifestazione in cui i Vidia avevano mosso i primi passi) e che resta la sua ultima apparizione pubblica accanto all’amico Finaz. Alla sua famiglia, agli amici e ai suoi fan, vanno le più sentite e sincere condoglianze di Controradio tutta.

Sulla pagina Facebook ufficiale della Bandabardò, viene postato un ultimo messaggio di Erriquez: