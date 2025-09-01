Enrico Berlinguer, la mostra al Mandela Forum di Firenze

Dal 3 settembre al 5 ottobre 2025, il Nelson Mandela Forum ospiterà a Firenze la mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”.

E’ una mostra che è stata realizzata dalla Associazione Enrico Berlinguer e che grazie al contributo della Struttura di Missione Anniversari nazionali ed Eventi sportivi nazionali e internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 15 dicembre 2023 al 25 febbraio 2024 è stata ospitata nei padiglioni dell’Ex Mattatoio di Roma, prima di fare tappa, in formato ridotto a Bologna, e poi in Sardegna, a Sassari e Cagliari.

L’allestimento fiorentino si articola e si estende in uno spazio ampio come il Mandela Forum, dando modo di riproporre tutto il materiale già esposto a Roma, ma consentendo anche di allargare lo sguardo della mostra dedicando 500mq, dei 2500 mq complessivi dell’esposizione, alla messa a disposizione dei visitatori di documenti che raccontano dei vari passaggio di Enrico Berlinguer dalla Toscana: dalle prime foto in lontani congressi della federazione giovanile comunista degli anni ‘50, a quelle delle manifestazioni degli anni ‘70 e primi anni ‘80, alle copie dei discorsi dattiloscritti e annotati da Berlinguer, fino alla sua voce ascoltabile dalla serie di postazioni disseminate lungo il percorso espositivo.

La mostra e gli eventi i vari eventi collaterali previsti saranno tutti ad ingresso gratuito.

L’inaugurazione sarà alle 17:00 del 3 settembre e gli orari di apertura saranno dal lunedì al giovedì, dalle 14 alle 21, e venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 22.

Ascolta Qui lo speciale.

Il video cliccando Qui