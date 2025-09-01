Centro Pecci – Aperitivo d’artista. Mercoledì 3 settembre con Remo Salvadori

Ultimo appuntamento con Aperitivo d’artista, un ciclo di incontri organizzati dal Centro Pecci che si svolgono ogni mercoledì alle 18:30, presso le sale espositive e il Cargo Bar Bistrot, lo spazio conviviale all’interno del museo, in compagnia degli artisti della mostra SMISURATA. Opere XXL dalla Collezione del Centro Pecci.

Gli appuntamenti, gratuiti e a ingresso libero, durano un’ora e prevedono la partecipazione degli artisti nati o residenti in Toscana, le cui opere sono esposte nella mostra. Durante ciascun incontro il pubblico potrà ascoltare gli artisti raccontare il proprio percorso e confrontarsi direttamente con loro in un’atmosfera rilassata, moderata dai curatori del museo. Ad accompagnare il dialogo, un cocktail speciale ispirato agli artisti. Ogni appuntamento prevede una breve visita guidata all’opera in mostra dell’artista protagonista all’interno di SMISURATA. Opere XXL dalla Collezione del Centro Pecci.