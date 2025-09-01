Controradio Streaming
Lun 1 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaTramvia: sciopero aziendale di 24 ore indetto da Cobas Lavoro Privato
ToscanaCronacaTrasporti

Tramvia: sciopero aziendale di 24 ore indetto da Cobas Lavoro Privato

By Redazione
Foto Controradio

GEST informa che Cobas Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore per il giorno lunedì 15 settembre 2025, pertanto i tram potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse.

Il servizio sarà garantito dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 17:00 alle 20:00.
Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli altri settori aziendali.
La regolarità del servizio dei tram dipenderà dalle adesioni allo sciopero.
La percentuale di adesione a precedenti scioperi indetti dalla medesima sigla è stata del 15%.
I motivi dello sciopero
Inidoneità del personale viaggiante, Relazioni con il personale, Provvedimenti disciplinari, Sicurezza e qualità dell’esercizio, Premio produzione, Commissione Turni, Posti auto, Turni in bianco, Ferie d’ufficio, Welfare notti e giorno di servizio potenziato, Buoni pasto, Indennità e servizio domenicale.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it oppure a consultare i nostri canali social: Telegram: https://t.me/tramviagest e X: https://twitter.com/TramviaGEST

Articolo precedente
Centro Pecci – Aperitivo d’artista. Mercoledì 3 settembre con Remo Salvadori
Articolo successivo
Dente in concerto a Sesto Fiorentino

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30560Cronaca18240Politica4065Cultura & Spettacolo3804Diritti2555Sanità2516

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI