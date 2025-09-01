Dente in concerto a Sesto Fiorentino

porterà sul palco il nuovo capitolo discografico “Santa Tenerezza”, insieme a perle del passato come “A me piace lei”, “Vieni a vivere” e “Buon appetito”.«Santa Tenerezza è un disco scritto quasi tutto d’un fiato, in pochissimi giorni. Un’urgenza espressiva che non provavo da anni – spiega il musicista – queste canzoni parlano di assenza, di perdita e ricerca, di notti insonni, d’amore presente e di sogni futuri. Ho sempre creduto al potere terapeutico delle canzoni e oggi, con questo disco, ci credo ancora di più».Un album che è un’ode alla bellezza della fragilità, all’amore che cambia ma non svanisce mai. “Santa Tenerezza” è un racconto di ricordi, di emozioni che persistono influenzando sempre il nostro sguardo sul mondo. Una riflessione intima sulla presenza perpetua di un sentimento che, pur trasformandosi, rimane indelebile nel cuore e nella memoria. Archi, fiati, chitarre e tastiere creano un muro di suoni caldi e avvolgenti, mentre ogni nota evoca una sensazione di sospensione che ci trattiene tra realtà e sogno, come se il tempo stesso fosse rimasto fermo a un istante preciso. Ad aprire la serata il cantautore pratese G3M.