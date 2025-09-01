Fiamme in pizzeria a Sesto, evacuati in 7 da appartamenti

Le fiamme partite da un magazzino hanno invaso gli appartamenti sopra la corte: tra gli evacuati anche una persona con disabilità, tutti rientrati dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

La notte scorsa, intorno alle 3, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Antonio Gramsci a Sesto Fiorentino (Firenze) per domare un incendio esploso all’interno di una pizzeria. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate in una baracca usata come magazzino, situata in una corte interna del palazzo. La combustione ha prodotto un intenso fumo che, propagandosi agli appartamenti posti al primo piano, ha costretto all’evacuazione sette persone, tra cui una con disabilità. I residenti sono stati affidati al personale sanitario per i controlli, fortunatamente senza necessità di ricoveri ospedalieri. Due squadre dei Vigili del fuoco, supportate da un’autoscala, hanno lavorato rapidamente per circoscrivere il rogo e ripristinare la sicurezza; al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica, tutti gli abitanti hanno potuto far ritorno nelle loro case. L’incendio ha causato danni da fumo e agli impianti della pizzeria, mentre il condominio resta sotto osservazione per ripristinare pienamente la funzionalità degli spazi interessati. L’episodio ha evidenziato ancora una volta l’importanza di prevenzione e prontezza nei soccorsi in ambito urbano, evitando conseguenze più gravi grazie all’efficace intervento delle squadre di emergenza.