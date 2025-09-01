Controradio Streaming
Lun 1 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaPoliticaRegionali, partita la campagna elettorale. Schlein lancia Giani, Donzelli lancia Tomasi
ToscanaPolitica

Regionali, partita la campagna elettorale. Schlein lancia Giani, Donzelli lancia Tomasi

By Raffaele Palumbo
Giani Tomasi
Logo Controradio
www.controradio.it
Regionali, partita la campagna elettorale. Schlein lancia Giani, Donzelli lancia Tomasi
Loading
/

Regionali, la campagna elettorale è finalmente partita, a cinque settimane dal voto di ottobre. Alle feste di partito di fine estate Elly Schlein lancia Eugenio Giani, mentre Giovanni Donzelli lancia Alessandro Tomasi.

“Giani sarà di nuovo il presidente della Regione Toscana perché vinceremo insieme”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla festa dell’Unità all’isola d’Elba”. Da Portoferraio sono solo elogi: “Giani si impegna per tutti, grazie a lui abbiamo potuto allargare la coalizione”. Già, la coalizione. A questo proposito Elly Schlein è sempre stata chiara. Il campo largo – e più largo è e meglio è – serve per costruire l’alternativa a Giorgia Meloni. “Stiamo costruendo l’alternativa a queste destre su cinque priorità: la prima è la sanità pubblica”, ha detto la segretaria del Pd. “Seconda priorità è la scuola pubblica a partire dai nidi” perché “quando mancano i nidi il carico di cura sta soprattutto sulle spalle delle donne – ha aggiunto -. La terza grande questione è il lavoro dignitoso e continueremo a batterci per una legge sul salario minimo. Stessa musica sul versante del centrodestro, nonostante l’ufficializzazione tardiva della candidatura e le tante divisioni interne. “Alessandro Tomasi lo abbiamo scelto candidato per il centrodestra a presidente della Regione Toscana perché è bravo a governare, lo ha dimostrato da sindaco, abbiamo scelto il migliore fra noi, quello adatto a vincere e a governare la Toscana e non gli chiederemo mai un piacere per FdI, non lo tireremo mai per la giacchetta, non vorrebbe lui per primo”. Lo ha affermato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, alla Festa del Tricolore di Massa, sostenendo dal palco la candidatura di Alessandro Tomasi a presidente della Regione Toscana. Nel frattempo, mercoledì ci sarà l’assemblea regionale della Lista civica “È ora!” per Tomasi presidente, alle ore 18 presso il Teatro Aurora di Scandicci. Insomma tutto è bene quel che finisce bene. Peccato per i cittadini, che per scegliere il prossimo presidente della Toscana avranno solo cinque settimane.

Articolo precedente
West Nile: primo caso autoctono in Toscana, a Cortona
Articolo successivo
Fiamme in pizzeria a Sesto, evacuati in 7 da appartamenti

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30560Cronaca18240Politica4065Cultura & Spettacolo3804Diritti2555Sanità2516

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI