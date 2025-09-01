www.controradio.it Regionali, partita la campagna elettorale. Schlein lancia Giani, Donzelli lancia Tomasi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:39 Share Share Link Embed

Regionali, la campagna elettorale è finalmente partita, a cinque settimane dal voto di ottobre. Alle feste di partito di fine estate Elly Schlein lancia Eugenio Giani, mentre Giovanni Donzelli lancia Alessandro Tomasi.

“Giani sarà di nuovo il presidente della Regione Toscana perché vinceremo insieme”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla festa dell’Unità all’isola d’Elba”. Da Portoferraio sono solo elogi: “Giani si impegna per tutti, grazie a lui abbiamo potuto allargare la coalizione”. Già, la coalizione. A questo proposito Elly Schlein è sempre stata chiara. Il campo largo – e più largo è e meglio è – serve per costruire l’alternativa a Giorgia Meloni. “Stiamo costruendo l’alternativa a queste destre su cinque priorità: la prima è la sanità pubblica”, ha detto la segretaria del Pd. “Seconda priorità è la scuola pubblica a partire dai nidi” perché “quando mancano i nidi il carico di cura sta soprattutto sulle spalle delle donne – ha aggiunto -. La terza grande questione è il lavoro dignitoso e continueremo a batterci per una legge sul salario minimo. Stessa musica sul versante del centrodestro, nonostante l’ufficializzazione tardiva della candidatura e le tante divisioni interne. “Alessandro Tomasi lo abbiamo scelto candidato per il centrodestra a presidente della Regione Toscana perché è bravo a governare, lo ha dimostrato da sindaco, abbiamo scelto il migliore fra noi, quello adatto a vincere e a governare la Toscana e non gli chiederemo mai un piacere per FdI, non lo tireremo mai per la giacchetta, non vorrebbe lui per primo”. Lo ha affermato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, alla Festa del Tricolore di Massa, sostenendo dal palco la candidatura di Alessandro Tomasi a presidente della Regione Toscana. Nel frattempo, mercoledì ci sarà l’assemblea regionale della Lista civica “È ora!” per Tomasi presidente, alle ore 18 presso il Teatro Aurora di Scandicci. Insomma tutto è bene quel che finisce bene. Peccato per i cittadini, che per scegliere il prossimo presidente della Toscana avranno solo cinque settimane.