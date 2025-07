www.controradio.it 🎧 “Se vuoi la pace prepara la pace”, arriva al Mandela Forum la mostra dedicata a Enrico Berlinguer Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:29 Share Share Link Embed

A oltre 40 anni dalla scomparsa del leader politico e esattamente a 50 dall’ultimo comizio alle Cascine che raccolse 4 cortei di un milione di persone, il capoluogo toscano ospiterà la mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer” dedicata alla vita, alla carriera, alla fortuna politica e anche al lascito morale del dirigente del Partito comunista italiano.

Enrico Berlinguer è stato uno dei protagonisti della storia politica del Novecento. Segretario del Partito Comunista Italiano dal 1972 al 1984, e prima ancora militante e dirigente del suo partito, fu leader di rara caratura morale, radicato nel Paese reale e stimato dai suoi oppositori.

L’esposizione sarà visibile al Mandela Forum dal 3 settembre al 5 ottobre prossimi e approfondirà in particolare l’impegno per la pace di Berlinguer.

La mostra, ideata e organizzata dall’Associazione Enrico Berlinguer per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della sinistra italiana, con la collaborazione della Fondazione Gramsci, è stata precedentemente allestita a Roma presso il Mattatoio, Azienda Speciale Palaexpo, a Bologna presso il Museo Civico Archeologico, in Sardegna a Sassari presso il Padiglione Tavolara e a Cagliari alla passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy, raggiungendo complessivamente oltre 131.000 visitatori.

La mostra arriva a Firenze grazie all’impegno dell’associazione Nelson Mandela Forum, che oltre a mettere a disposizione uno spazio coperto di oltre 2500 metri quadrati ha fornito competenze ed idee, e di un Comitato di indirizzo politico composto da donne e uomini che come parlamentari nazionali e regionali, sindaci e dirigenti di partito, hanno avuto una lunga storia di impegno nella società politica toscana.

L’Associazione Nelson Mandela Forum e il Comitato di indirizzo politico ripropongono la mostra riadattandola alle caratteristiche dello spazio del Mandela Forum, in una versione ampliata nei suoi apparati allestitivi e documentali e integrata con una nuova sezione dedicata al rapporto tra il leader del PCI e la Toscana, terra dove è nato il comunismo italiano: non a caso i promotori hanno voluto che fra gli oggetti in mostra ci fosse anche la prima bandiera del PCI, che per l’occasione lascia la città di Livorno dove nacque il partito di Gramsci per trovare collocazione temporanea al Nelson Mandela Forum. Tra le peculiarità dell’allestimento, anche una ‘zona comizio’ con una vecchia Fiat Cinquecento e alcune ‘campane’ dove posizionarsi per ascoltare la viva voce di Berlinguer che declama alcuni dei discorsi più famosi.

La Toscana è sempre stata legata alla figura di Berlinguer accogliendolo con affetto ed entusiasmo nelle grandi manifestazioni popolari alle feste dell’Unità, ai comizi – tra i quali quello in piazza della Signoria a Firenze – con al centro il tema della pace e il suo impegno per le donne quali figure centrali dei mutamenti.

E proprio a una frase di Berlinguer sulla pace sarà legata la mostra di Firenze, ovvero “‘Se vuoi la pace, prepara la guerra’, dicevano certi antenati. E invece io la penso come i pacifisti di tutto il mondo di oggi: ‘Se vuoi la pace, prepara la pace’”.

Secondo i promotori infatti, in questo particolare momento storico di guerre e sopraffazioni, le parole di Berlinguer sono state profetiche e quanto mai attuali e rivoluzionarie. In un’Europa che non ricorda i fondamentali del Manifesto di Ventotene, che parla di riarmo e non di pace, che non svolge il ruolo per cui è stata costituita, serve riportare in primo piano i temi dello sviluppo, della cooperazione internazionale quali elementi fondativi di una società di popoli che si sviluppi e progredisca in armonia con l’ambiente e le persone che lo abitano.

La tappa fiorentina della mostra è stata organizzata con il contributo di Regione Toscana e Comune di Firenze, in collaborazione con Associazione Enrico Berlinguer, Fondazione Gramsci e Cespe.

Main Sponsor: Fondazione Noi-Legacoop Toscana; Official Sponsor: Estra, Savino del Bene, CAF, CGIL SPI Sindacato Pensionati Italiani e CGIL SPI Toscana; Official Supplier: Firenze Manutenzioni, Fiorentini Firenze e GranTerre.

Interviste: Massimo Gramigni, presidente dell’associazione Nelson Mandela forum, Paolo Fontanelli e Daniela Lastri del Comitato promotore insieme all’assessora alle Politiche Giovanili e allo Sport Letizia Perini