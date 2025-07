Riaperta la bretella Lucca-Viareggio

E’ stata appena riaperta in entrambi i sensi di marcia la bretella autostradale Lucca-Viareggio (A11), che era stata chiusa in conseguenza dell’incendio che ieri pomeriggio ha interessato un camion che trasportava carta e alimentato a Gnl, con le fiamme che si sono poi estese alla vegetazione circostante l’arteria autostradale, nel comune di Massarosa (Lucca).

Ieri era stato attivato il piano di maxi emergenza da parte della centrale operativa 118 Alta Toscana dell’Asl Toscana nord ovest. La principale criticità riguardava la presenza di numerosi automobilisti, a bordo di auto e mezzi pesanti, bloccati all’interno della galleria della bretella, con il rischio di esposizione a fumo e a possibili sostanze tossiche sprigionate dall’incendio.

La situazione ha richiesto l’attivazione della catena di preallerta per maxi emergenza e il coinvolgimento del coordinamento regionale per le maxi emergenze di Pistoia, che si è reso disponibile per ogni eventuale necessità. È stato inoltre contattato il centro antiveleni di Firenze per valutare l’eventuale necessità di supporto tossicologico. Sul posto sono stati immediatamente inviati i mezzi di soccorso.

Il pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca è stato preallertato, ma fortunatamente nessuna persona ha necessitato di cure mediche. La centrale operativa 118 ha mantenuto costanti contatti con i vigili del fuoco, la prefettura, Autostrade per l’Italia e la polizia stradale per il coordinamento delle operazioni. L’emergenza sulla bretella è stata ufficialmente dichiarata conclusa intorno alle ore 20:40, dopo l’evacuazione completa della galleria e l’accertamento dell’assenza di necessità di interventi sanitari.

Sulla Autostrada A11 Firenze-Pisa nord è stato riaperto lo svincolo di Lucca ovest, in uscita da entrambe le direzioni, precedentemente chiuso per permettere alla Società concessioni del Tirreno, concessionaria della bretella Lucca-Viareggio, le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e rimozione di un mezzo pesante andato in fiamme nella giornata di ieri sulla D11 diramazione Lucca-Viareggio.