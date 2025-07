Camion a fuoco, Comune Massarosa invita a ‘chiudere finestre’

Un camion che trasporta pacchi ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, mentre transitava sulla bretella autostradale Lucca – Viareggio in prossimità della località Bozzano, nel comune di Massarosa (Lucca).

Le fiamme hanno interessato anche un bosco che costeggia l’autostrada e per questo motivo sono stati allertati i vigili del fuoco, i volontari dell’anticendio boschivo e della Protezione civile.

Sui social il Comune di Massarosa raccomanda di chiudere porte e finestre a Bozzano e zone limitrofe interessate.

L’incendio è attualmente in fase di contenimento ha percorso una superficie di circa un ettaro. Non ci sono stati feriti. Ad andare a fuoco un camion alimentato a metano che transitava sulla Bretella autostradale Lucca-Viareggio in direzione mare. L’autista, ha accostato in una delle piazzole di emergenza e le fiamme hanno coinvolto la vegetazione a fianco e una porzione di bosco.

L’autostrada è stata chiusa prima in direzione Viareggio, poi, per permettere le operazioni di soccorso, anche nell’altra direzione, visto lo svuotamento dal serbatoio di parte del metano. Sul posto sono intervenuti anche due elicotteri della Regione per spegnere l’incendio sia del mezzo pesante che nel bosco, insieme ai vigili del fuoco e volontari delle varie associazioni dell’anticendio boschivo e della Protezione civile. Le fiamme ed il fumo erano visibile da lontano. Sul posto anche la polizia stradale. Da terra il lavoro dei vigili del fuoco e del personale della protezione civile è stato estremamente difficoltoso, trattandosi di un’area boscata priva di vie di accesso. L’incendio e la successiva chiusura dell’autostrada, in un orario di punta, ha mandato in tilt il traffico con numerosi mezzi diretti verso mare bloccati in autostrada, mentre quelli diretti a Lucca sono stati fatti uscire dal casello di Massarosa per poi procedere lungo la Sarzanese che si è ben presto congestionata.