Chiazza di idrocarburi in Arno tra Ponte da Verrezzano e Ponte San Niccolò

Una chiazza di idrocarburi in Arno tra Ponte da Verrazzano e Ponte di San Niccolò. La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio da parte del personale della Polizia Municipale che ha allertato i Vigili del Fuoco, i tecnici di Arpat e di Publiacqua e le squadre della Protezione Civile. Sul posto la vicesindaca Paola Galgani e l’assessora alla Protezione Civile Laura Sparavigna.

Mentre sono in corso accertamenti per capire la provenienza e le cause dello sversamento, è stato disposto un intervento per impedire lo scivolamento della chiazza lungo il corso del fiume all’altezza dell’alveo sotto lungarno Pecori Giraldi. In concreto con personale e mezzi della Protezione Civile è in corso di allestimento una sorta di diga da riva a riva realizzata con le galleggianti. “Stiamo avvisando le attività economiche e le attività sportive presenti sulle sponde e sull’alveo del fiume di questo intervento – spiegano Galgani e Sparavigna –. Intanto saranno effettuati approfondimenti per capire l’origine della chiazza di idrocarburi”.