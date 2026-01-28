“Difendere il Rojava!” : il 30 gennaio corteo a Firenze a favore della causa Curda

Il corteo – convocato dalla comunità curda in Toscana e dalla rete Kurdistan Toscana proprio a favore della causa curda – partirà da piazza Santa Maria Novella. Tra gli organizzatori c’è anche Alessandro Orsetti, il padre del 33enne Lorenzo Orsetti (1986-2019), fiorentino ucciso in combattimento dall’Isis in Siria mentre militava come volontario a fianco delle milizie curde.

‘Defend Rojava‘ è il titolo della manifestazione regionale, con corteo, che si svolgerà il 30 gennaio, a partire dalle ore 17, a Firenze. Il corteo – convocato dalla comunità curda in Toscana e dalla rete Kurdistan Toscana proprio a favore della causa curda – partirà da piazza Santa Maria Novella. Tra gli organizzatori c’è anche Alessandro Orsetti, il padre del 33enne Lorenzo Orsetti (1986-2019), fiorentino ucciso in combattimento dall’Isis in Siria mentre militava come volontario a fianco delle milizie curde.

“Partiremo – ha spiegato – da Santa Maria Novella e poi andremo in via Cavour”, dove si trova la sede del Consiglio regionale, “poi se ci sarà una grande adesione ci sposteremo in piazza San Marco. La manifestazione serve a richiamare l’attenzione perché stiamo assistendo a campagne di disinformazione totale”.

Erdal Karabey, portavoce della comunità curda in Toscana, ha spiegato che dal Rojava arrivano richieste “di aiuto. Mancano acqua, energia. Ci sono persone al freddo e bambini che stanno morendo. La città” della Siria Kobane, situata al confine con la Turchia, “ancora una volta difenderà l’umanità.

Questo continuerà finché non fermiamo la radice e la radice è lo stato turco. Venerdì saremo in piazza, per noi è importante: portiamo la voce del Rojava, per rompere il silenzio dell’Europa”. Alla manifestazione ha aderito il gruppo in Palazzo Vecchio, Sinistra Pc.