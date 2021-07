Lorenzo Orsetti (Orso), vita e ideali in un documentario

In prima visione alla Manifattura Tabacchi il doc inedito sul combattente fiorentino Orso. Lunedì 12 luglio, prima del film l’incontro col padre di Lorenzo Orsetti

“Spero che decidiate di dedicare la vita per il prossimo perché solo così si cambia il mondo”. E’ come un testamento del combattente fiorentino Lorenzo Orsetti il documentario “Tekoşer, il partigiano Orso” di Dario Salvetti (Ita, 2021, 41’), in prima visione assoluta lunedì 12 luglio alle 21.30 alla Manifattura Tabacchi.

Un documentario che intreccia immagini inedite di Lorenzo ai ricordi dei familiari e degli amici, e poi le immagini del funerale a Rifredi e in Rojava, dove Orsetti aveva deciso di trasferirsi per combattere l’Isis e dare un senso compiuto alla sua vita.

Pur non essendo stato concepito come un documentario sulla vicenda del Rojava e sul conflitto in Siria, Tekoşer non manca di lasciare un importante affresco sulle caratteristiche di quel conflitto e del progetto rivoluzionario in Rojava. Ma nello sviluppo narrativo emergono via via altri piani, come il significato dell’essere partigiani oggi e infine il problema dello scopo e del significato della vita stessa. “La vita non finisce nella morte ma nell’indifferenza” dice Eddi, volontaria internazionale in Rojava, sottoposta oggi a due anni di “sorveglianza speciale” dal tribunale di Torino.

Prima del film, alle 19:00, si terrà un incontro per ricordare Lorenzo Orsetti e i suoi ideali. Parteciperanno il padre Alessandro Orsetti, Sara Montinaro, autrice del libro “Daes. Viaggio nella banalità del male”, Alberto Tonini, professore di Storia delle Relazioni Internazionali e Storia del Vicino Oriente alla Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze, Fabrizio Coticchia, professore di scienze politiche all’Università di Genova.