Pisa, a 86 anni in carcere per violenza sessuale su minore

By Raffaele Palumbo
carabinieri

Condanna definitiva del 2019 eseguita dai carabinieri: rintracciato in casa, deve scontare 3 anni e 4 mesi per fatti su bambina risalenti ad aprile di quell’anno.

Un ottuagenario di 86 anni di Casciana Terme (Pisa) è stato arrestato dai carabinieri e condotto nel carcere Don Bosco di Pisa per scontare una condanna definitiva a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale su minore. L’uomo, rintracciato nella sua abitazione dai militari della stazione locale in esecuzione di un ordine di carcerazione, ha ricevuto il provvedimento per fatti commessi nell’aprile 2019 ai danni di una bambina. Nonostante l’età avanzata, non ha beneficiato di sconti di pena: dopo l’identificazione è stato immediatamente trasferito in cella per espiare la condanna residua. L’arresto chiude un iter giudiziario lungo anni, con appello confermato in Cassazione.

