Firenze, peruviano di 39 anni arrestato per stalking ex moglie

Mer 28 Gen 2026
ToscanaCronacaFirenze, peruviano di 39 anni arrestato per stalking ex moglie
By Raffaele Palumbo
Figlio 17enne chiama i carabinieri dopo averlo visto arrivare nonostante divieto del giudice: fermato a Castello il 19 gennaio, in caserma per violazione cautelare.

I carabinieri di Firenze hanno arrestato un peruviano di 39 anni per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie, rifugiandosi sotto un letto per sfuggire ai controlli. L’episodio è avvenuto il 19 gennaio a Castello, periferia nord della città. A dare l’allarme è stato il figlio diciassettenne della coppia, consapevole del provvedimento del giudice: al vedere il padre entrare in casa ha chiamato immediatamente il 112 NUE, scatenando l’intervento dei militari della stazione di Rifredi. Giunti sul posto, i carabinieri hanno setacciato l’appartamento e trovato l’uomo nascosto sotto il letto in una camera: bloccato senza resistenza, è stato portato in caserma e arrestato per violazione della misura cautelare. Il 39enne, già noto per precedenti analoghi, resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di udienza di convalida.

