Treno della Memoria, Giani: «500 studenti toscani a Auschwitz contro totalitarismi»

Il presidente della Regione: «Luoghi che trasmettono sensazione di morte, da ideologie nazifasciste. Testimoni diretti sempre meno, giovani devono custodire la memoria per un futuro di pace».

Oltre 500 studenti toscani partiranno il prossimo marzo per la 13ª edizione del Treno della Memoria diretto ad Auschwitz, per un viaggio che il presidente della Toscana Eugenio Giani definisce essenziale per comprendere i «luoghi di morte» segnati da ideologie totalitarie. Parlando a margine di un’iniziativa fiorentina per il Giorno della Memoria, Giani ha spiegato: «Il Treno, iniziato come progetto regionale, ha fatto scuola: oggi lo organizzano scuole, Comuni e Province. Porta i giovani dove sono stati trucidati 6,5 milioni di ebrei, insieme a sinti, rom, omosessuali, dissidenti politici e altri deportati, trasmettendo la sensazione diretta di quei crimini ispirati dal superomismo nietzschiano applicato dai nazisti e fascisti». «I testimoni diretti sono sempre meno – ha aggiunto Giani –: spetta alle nuove generazioni custodire la memoria, per costruire un futuro di pace, dialogo, rispetto tra popoli, opinioni diverse e condizioni sociali». L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Toscana fin dalle origini, coinvolge studenti da tutta la regione in un percorso educativo contro totalitarismi e intolleranza.