Controradio Streaming
Mer 28 Gen 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaTreno della Memoria, Giani: «500 studenti toscani a Auschwitz contro totalitarismi»
ToscanaCronaca

Treno della Memoria, Giani: «500 studenti toscani a Auschwitz contro totalitarismi»

By Raffaele Palumbo
memoria

Il presidente della Regione: «Luoghi che trasmettono sensazione di morte, da ideologie nazifasciste. Testimoni diretti sempre meno, giovani devono custodire la memoria per un futuro di pace».

Oltre 500 studenti toscani partiranno il prossimo marzo per la 13ª edizione del Treno della Memoria diretto ad Auschwitz, per un viaggio che il presidente della Toscana Eugenio Giani definisce essenziale per comprendere i «luoghi di morte» segnati da ideologie totalitarie. Parlando a margine di un’iniziativa fiorentina per il Giorno della Memoria, Giani ha spiegato: «Il Treno, iniziato come progetto regionale, ha fatto scuola: oggi lo organizzano scuole, Comuni e Province. Porta i giovani dove sono stati trucidati 6,5 milioni di ebrei, insieme a sinti, rom, omosessuali, dissidenti politici e altri deportati, trasmettendo la sensazione diretta di quei crimini ispirati dal superomismo nietzschiano applicato dai nazisti e fascisti». «I testimoni diretti sono sempre meno – ha aggiunto Giani –: spetta alle nuove generazioni custodire la memoria, per costruire un futuro di pace, dialogo, rispetto tra popoli, opinioni diverse e condizioni sociali». L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Toscana fin dalle origini, coinvolge studenti da tutta la regione in un percorso educativo contro totalitarismi e intolleranza.

Articolo precedente
Tramvia, tutti gli aggiornamenti. Da Beccaria a Gavinana al Ponte Hack
Articolo successivo
Firenze, peruviano di 39 anni arrestato per stalking ex moglie

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31197Cronaca18771Politica4206Cultura & Spettacolo3843Diritti2640Sanità2538

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI